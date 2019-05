Folkets favoritt, men ble skviset av fagjuryen

nyheter

Fred Buljo & Co. kunne dermed juble til slutt, etter at det så mørkt ut etter at fagjuryen var ferdig. Joiken har definitivt større kraft en krutt. Norge fikk nemlig flest poeng fra folket og passerte blant annet Sverige, som lenge så ut til å vinne.

Nederland og Duncan Laurence vant Eurovision Song Contest 2019 med låten «Arcade», mens Italia endte på 2. plass.

Dette er Nederlands femte seier.

– Dette er for å ha store drømmer. Dette er for musikk først. Alltid, sa vinneren, før han framførte sangen på nytt.

Forventningene til Norge steg en smule de siste dagene, Keiino bykset til en femteplass på oddslistene etter framføring i Eurovision-finalen.

– For en opplevelse! Vi ble møtt av et jublende folkehav, som ropte «Norway, Norway», og det var helt fantastisk. Vi fikk så god energi fra publikum, sier Keiinos Alexandra Rotan via NRKs pressekontakter.

Norge ble møtt med massiv, taktfast klapping i det fulle pressesenteret – og mange joiket med.

Den norske fagjuryen synes Tsjekkia hadde det beste nummeret og ga dem 12 poeng under poengutdelingen i Eurovision-finalen i Tel Aviv. Lest opp av Norges Eurovision-vinner fra 2009 Alexander Rybak, ga Norge flest poeng til Tsjekkia og Lake Malawi med låten «Friend of a Friend».