nyheter

20.mai starter Fylkesmannen i Troms og Finnmark på en såkalt «maratondialog»-turnè. Første møte går av stabelen i Harstad.

4. juni kommer Fylkesmannen til Alta hvor kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik er invitert. Hensikten med dialogmøtet er å belyse viktige statlige satsingsområder som reformen «Leve hele livet» og satsing på barn og unge. I tillegg skal ulike områder hvor mange av kommunene har særlige utfordringer, diskuteres.

NIVI Analyse har på oppdrag fra Fylkesmannen utarbeidet rapportene «Gode grep i Finnmark» og «Gode grep i Troms» som også skal taes opp.

– Funnene i rapportene viser at det er et stort behov for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom kommunene. Her ønsker vi innspill fra kommunene om hvilken rolle Fylkesmannen bør ha i dette arbeidet, opplyser Fylkesmann Elisabeth Vik Aspakeri en pressemelding.

Hun sier det som kommer ut av møtene blir viktige «verktøy» for embetet i tida framover.

– Det nye fylkesmannsembetet har en klar ambisjon om en tett og god dialog med alle våre kommuner, små og store. Vi vil spille på lag med kommunene for å utvikle nye samarbeidsløsninger som kan trygge innbyggernes rettssikkerhet og bidra til en positiv samfunnsutvikling i vår region, sier Vik Aspakeri.