– Snart kan alle i Finnmark kjøre elbil fra A til Å

Det statlige selskapet Enova som eies av klima- og miljødepartementet, gir nå 100 prosent finansiering til utbygging av ladestasjoner i Finnmark. Det gleder Trine Noodt i Venstre som lenge har jobbet for å få flere ladestasjoner til Finnmark hvor de med elbil pr i dag har få muligheter for lading.



– Alle kan søke

– Vi i Venstre er mektig fornøyd med at Enova nå går inn for å fullfinansiere utbygging av ladestasjoner for elbiler i Finnmark, sier Noodt og fortsetter:

– Finnmark er det første fylket hvor ordningen blir iverksatt. Finansieringsmodellen gjør at absolutt alle kan søke, det være seg private- eller offentlige aktører. Nå håper vi det blir fortgang i utbyggingen som i mange år har vært etterlengtet.



– Bra for miljøet

Finnmark er et at fylkene hvor det er svært få ladestasjoner langs veistrekningene.

– Det er Ola Elvestuen i Venstre som er miljøminister og han og Venstre har vært en stor pådriver for Enovas nye finansieringsmodell. Dette er bra for miljøet og alle som vil satse på å kjøre elbil i Finnmark, for nå kan alle kjøre bekymringsløst fra fra A til Å, uten å være redd for at det ikke finnes lademuligheter, sier Noodt.



Tre pakker i nord

Ifølge Enova er det tre pakker som nå lyses ut. Det er i Øst og Midt-Finnmark, samt Vest-Finnmark og Nord-Troms.

– Det betyr at vi nå får både hurtig- og lynladestasjoner i hele den nordlige regionen. Jeg håper flere nå ser sitt snitt til å søke på midlene. Det er nemlig få ordninger som gir så god støtte som dette, for her snakker vi om 100 prosent støtte til investeringskostnader som omfatter innkjøp av lader, kostnader til prosjektering, nettilknytning og betalingsløsninger, påpeker Noodt.