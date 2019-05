– Absurd at de trues og sjikanere under et fredsbyggende arrangement

nyheter

Det er finaledag og spenning før Eurovision, men like før finalen er Klemet Anders Buljo sjokkert over at de norske finalistene møtes med trusler og sjikane. I pappa Buljos egen spalte i Altaposten tar han et kraftig oppgjør med nettroll og mobbere på sosiale medier.

Under press

– Hver lille minste bevegelse til KEiiNO blir gransket med argusøyne. Anklager og trusler er visst helt greit mot trioen, skriver han. De er forsøkt å presses til å ta et standpunkt i noe de ikke ønsker å ta part i, og jeg mener at de først og fremst viser evne til diplomati, skriver Klemet Anders, som mener dette er ment å være et fredsbyggende arrangement.

Norge spesiell?

Til Altapostens sier Buljo at han ikke har inntrykk av at de andre deltakerlandene får samme kjøret på grunn av den betente konflikten i Midtøsten.

– I tillegg får jo hele familien merke dette på kroppen, sier Buljo til Altaposten. Han har tre barn på plass i Tel Aviv.

– Det er oppegående mennesker som er her nede og som naturligvis er bekymret for krig og uro i regionen. Konflikten er alvorlig, men dette arrangementet skal fremme dialog og fred, påpeker Klemet.

Sosiale medier

– Hvor kommer truslene og hetsen fra?

– Det er primært på sosiale medier, gjerne på falske profiler. Det som skrives er helt absurd, melder Buljo fra Israel.

Han velger imidlertid nå å kose seg med finalen og legger ikke skjul på at han er kjempestolt over Fred og KEiiNO.