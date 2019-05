nyheter

Skyene blåste bort og ga sol og fint være da toget ankom helsesenteret i Kautokeino. Etter talen «tyvstartet» toget mot bygdas storstue, Báktehárji.

Flere uttrykte at de derfor ikke rakk toget i sentrum, som kunne vært noe større og lengre.

Feiring i stor stil ble det likevel i idrettshallen, med mye folk, noe å bite i for alle, leker for barna og taler for dagen ved russen i bygda og ordfører Johan Vasara.

Deretter delte ut bygdas ildsjelspris til Risten Elle Siri fra Økseidet. Hun har i flere år bidratt med sin frivillighet og store arbeidskapasitet på de fleste arrangement i bygda, i tillegg til dugnad utenfor både bygda og fylket.

En pris både hun og sambygdingene satte stor pris på.