– Vi må få pengene på bordet!

Fra nyttår er fylkene sammenslått og fylkesvei-oppgavene skaper bekymring, går det fram av en pressemelding.

– Vi skal gjøre en solid jobb med fylkesveiene fra 2020, men da må pengene på bordet, sier hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap).

Det er finansieringa i forbindelse med overføring av fylkesveioppgavene som gjør at han går på barrikadene sammen med Troms-fylkesråd Ivar Prestbakmo. Regjeringas forslag medfører at fylkeskommunene får penger for de ansatte som faktisk flytter over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

– Om noen i vegvesenet skulle takke nei, vil fylkeskommunene fortsatt ha behov for stillingene for å gjøre jobben, fastslår Bakken.

Prestbakmo mener alternativet er å hente penger fra andre områder, enten det er videregående opplæring, tannhelse eller kultur.

– Det var vel ikke meninga med denne reformen. Vi aksepterer ikke en underfinansiert reform, sier Prestbakmo i pressemeldingen.