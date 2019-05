– Det var bare en som spurte om dopapir

nyheter

Fem frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i Alta gjorde tjeneste i Alta Sentrum natt til 17. mai. I gågata rigget de seg til med telt og bålpanne hvor de kokte kaffe som ble servert til folk som vandret mellom utestedene og som tok kontakt. Hjelpekorpset hadde også med seg to biler og en ATV, spekket med blant annet førstehjelpsutstyr og pledd, og de sto i løpende kontakt med Politiet og AMK-sentralen. ATV’en ble brukt for å oppsøke russen.

Ingen skader

– Vi vil bare sjekke at russen har det bra, og vise dem vi er her, i tilfelle noen trengte hjelp, sier Gunn Viktoria Mathisen og Jan Egil Kleven i hjelpekorpset.

– Først var vi på Lathari og ved hoppbakken, men der var det helt stille. Så dro vi til tilfluktsrommet i Komsa, og der var det veldig mange russ. De satte pris på at vi kommer, men det var ingen som trengte hjelp. Eller, jo, det var en som spurte om dopapir, sier Jan Egil.

– Tidligere var det nattravner ute i Alta natt til 17. mai, sier Even Skogheim.

– Men det er mange år siden. Hjelpekorpset har ikke vært aktiv natt til 17. mai tidligere, men i år fant vi ut at vi ville gjøre det og trommet sammen en gjeng med frivillige. Vi mener det er en ekstra trygghet for russen, og for så vidt andre, at vi er tilgjengelige, sier Even som er depotleder i Røde Kors Hjelpekorps i Alta.

- Mange sier at det er bra at vi er her, og det er veldig hyggelig. For oss i Røde Kors Hjelpekorps er det en fin mulighet å vise hva vi driver med, sier Jan Egil Kleven.

Røde Kors Hjelpekorps Alta har 29 aktive medlemmer som er godkjent for søk og aksjoner.

– Vi har bruk for flere, og det er bare å ta kontakt, sier Even Skogheim.