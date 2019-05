Turområde skjemmes av bilvrak og avføring

nyheter

Saga og Nerskogen har flotte turområder der massevis av ivrige mosjonister ferdes. I fjor sto det ferdig et skileikanlegg i Olavbakken, som ble brukt veldig flittig i vinter. Nå på sommerstid er det mange som beveger seg i friluftsområdet rundt bakken, og det er laget parkeringsplasser for de som kommer med bil.

Dessverre er det ikke alle som tar med seg bilen når de drar. For en tid tilbake fikk Nerskogen idrettslag og Saga grendelag tips om et bilvrak som sto plassert midt på parkeringsplassen, og hadde gjort det en stund. Det er fortsatt ikke fjernet.

– Vi har meldt fra om dette til politiet, som virket veldig interessert da vi tok kontakt. De ga beskjed at vraket ville bli fjernet ganske kjapt. Selv har jeg ikke vært der på et par dager, og vet ikke om politiet har gjort det de skulle gjøre, sa leder i Nerskogen IL, Kristian Nergård, til Altaposten onsdag kveld.

Undertegnede tok seg en tur til Olavbakken for å ta en titt, og det viste seg at den delvis ødelagte bilen fortsatt sto på parkeringsplassen.

– Vi håper at i hvert fall bilvraket blir tatt hånd om kjapt. Dessverre er det ikke bare dette som er et problem. Det ligger også en del søppel her og der, og det vi har fått mest tilbakemeldinger på er all den avføringen som ligger spredt i området. Det er mange som går tur med hundene sine og ikke plukker opp bikkjas etterlatenskaper. Vi finner også en del avføring fra mennesker, fortalte Nergård.

– Problemet er et dette er et nærmiljøanlegg som også besøkes av folk som ikke bor i området. Det er ikke noe sanitærfasiliteter tilknyttet anlegget, noe som kan skape problemer for de som ikke kan dra hjem for å gjøre sitt fornødne. Vi jobber med å frakte opp en utedo og noen flere søppeldunker, samt poser for hundebæsj. Vi gjør noen grep, men er også avhengig av at brukerne gjør sitt for å holde dette flotte turområdet ryddig og fint, fortsatte NIL-lederen.

Han håper at bedre rutiner og et samarbeid med kommunen kan gjøre det lettere å holde Olavbakken & omegn fritt for søppel og avføring.

– Både utedo og søppeldunker må jo tømmes. Ellers fungerer det ikke. Vi håper å inngå en avtale med Alta kommune om dette. Men som sagt - det må en holdningsendring til blant brukerne også. Man kan ikke la hundene gjøre fra seg og tro at avføringen bare forsvinner av seg selv.