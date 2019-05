Klare for finale

nyheter

Fred Buljo fra Kautokeino joiket seg til finalen i Eurovision, sammen med sine venner i KEiiNO. Etter en flott opptreden ventet en nervepirrende avstemning.

Norge måtte vente på den forløsende beskjeden fra scenen, men som åttende land var Norge inne i varmen sammen med blant annet Sverige og Danmark.

KEiiNO fikk en stor opplevelse. Folk i hele salen danset og sang med under KEiiNOs «Spirit in the Sky». Bookmakerne oppjusterte oddsen for innslaget fra Norge.

– For en opplevelse. Hele salen danset og sang med, og for en jubel. Vi storkoste oss og vil gjerne gjøre det igjen, sa Alexandra Rotan via NRKs pressekontakter.

Under framføringen var det også taktfast klapping i hele pressesenteret, og det hele ble avsluttet med jubel – ikke bare fra de norske journalistene.

Torsdagens semifinale ble beskrevet som en «minifinale» og «dødens gruppe» fordi så mange av favorittene var der. Blant dem var Russland, Aserbajdsjan og Sveits.