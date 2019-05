Lærepenger fra Australia

nyheter

Jeg har har alltid villet reise. Jeg så mye på tv og så alle de vakre plassene – og fikk lyst til og se det og oppleve det i virkeligheten. Jeg tenke alltid at verden var mer enn kulde og min lille bygd, at det kan finnes noe bedre ute i verden. Jeg var i en vanskelig situasjon og hadde allerede bestemt meg for å reise da jeg traff en dame, men hun valgte å bli med meg. Vi kjøpte oss billetter, så var vi på vei.