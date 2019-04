Sand fra Sahara til Finnmark

nyheter

– Tørrdis, fargerike solnedganger og støv etter inntørkede regndråper er noen muligheter, skriver Meteorologene om hva nordmenn vil merke av sanden som kommer fra Sahara og vil dekke store deler av landet.

Torsdag og fredag denne uken vil befolkningen merke sanden, men allerede onsdag kveld vil sanden gjøre seg gjeldende i Finnmark, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund til NRK.

I fjellet kan snøen bli farget rød av sanden.

Fenomenet er ikke så sjeldent lenger sør. Her i Norge, derimot:

– Det skjer fra tid til annen, men ikke så mye her nord. Det skal klaffe bra for å få det inn her i Nord-Norge, sier Skoglund.