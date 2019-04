Nå gjelder det for ungdommene

nyheter

25. og 26. april skal nemlig Finnmarksreisen UB kjempe mot Norges beste ungdomsbedrfter på Lillestrøm.

Frankrike neste?

Der skal de møte andre fylkesfinalister i den nasjonale finalen og kjempe om en plass i EM som foregår i Lille i Frankrike i juli. NM i Ungt entreprenørskap pleier å holde høyt nivå, så ungdommen er forberedt på tøffe tak.

Ane Hansen Masvik er daglig leder i Finnmarksreisen UB, som består av ni elever, hvorav seks av disse deltar på NM. Finnmarksreisen er et brettspill med Finnmark som utgangspunkt. Det passer for turister, for folk fra hele Finnmark. De har laget spillet i tett samarbeid med Bjørkmanns Trykkeri.

Godt produkt

– Det har vært spennende fra start til slutt. Vi har hatt et godt produkt og sett at det har stort poensial. Og samtidig satser vi på turister, og å få det over til engelsk. Derfor har vi laget det både på norsk og engelsk, fortalte økonomiansvarlig Joakim Øvergård etter triumfen på hjemmebane i vinter.

Flere kategorier

Daglig leder Ane Hansen Masvik har med seg Sara Birgitte Sandstrand, Nadia Kolpus, Ingrid Pedersen Bjørgve, Yasoda Karki og Joakim Øvergård. De ble beste ungdomsbedrift i Finnmark, men skal også konkurrere i kategoriene beste yrkesfaglige bedrift, beste salgsteam og bærekraftprisen.

Ane fikk selv Ishavskraftprisen som Beste Selger under fylkesmesterskapet og får delta på Success Summit i Calgary/Canada i juli.

Ytterligere tre UB'er fra Finnmark er med, nemlig Unge øyne UB fra Lakselv vgs som vant beste innovative produkt/tjeneste, UB Mørketid fra Kirkenes vgs som ble total vinner av matprosjektet "Finnmarksmat i fremtiden" og Gazza UB fra Samisk vgs. og reindriftsskole, Kautokeino som fikk årets wildcard.