– Ingen grunn til å tro at finnmarkingene er mindre intelligente

Mensa Norge er en forening for de to prosent høyest intelligente i befolkningen. Lørdag 8. juni kommer foreningen til Alta, for å foreta en høyst frivillig sjekk på om det er intelligent liv her oppe, i alle fall av et slikt nivå at det kvalifiserer til et Mensa-medlemskap.

– Dette blir så vidt vi vet første gang det skjer i Finnmark. Vi har forsøkt en gang tidligere, men den gang ble det avlyst, så nå har vi fått en ny forespørsel og det skal allerede være noen som har meldt seg på. Blant annet kommer det en kjørende østfra i Finnmark, en tur som tar seks timer, så det sier noe om interessen, sier Eivind Olsen, leder for Mensa Norge, til Altaposten.

Kan ikke påvirkes

Mensa har 12 lokallag over hele landet, og ett for hele Nord-Norge, som er lokalisert i Tromsø. Olsen gleder seg til å komme nordover, og på spørsmål om han tror finnmarkingene er mindre intelligente enn resten av landet, på grunn av sin lave andel høyt utdannede gjennom tidene, svarer han:

– Det er ingen grunn til å tro at folk i Finnmark er mindre intelligente enn andre steder, men der du har utdanningsinstitusjoner, kan det være at folk med høyere intelligens flokker seg sammen, men neppe i så stort monn, at det har noe å si.

– Hva sier det om et menneske som har høy intelligens?

– Det betyr stort sett bare at man kanskje har litt lettere for å tilegne seg kunnskap og at man tenker og ser sammenhenger bittelitt raskere. Bortsett fra det betyr det ingenting, sier Mensa-lederen.

– Henger intelligens sammen med empati?

– Det er jo den klassiske stereoptypien, at hvis man har høy intelligens, må man mangle noe annet, da gjerne emosjonell intelligens. Men nå viser ny forskning at det faktisk ikke stemmer. Tvert imot. Ny forskning viser at de med høy intelligens er bedre på å kjenne igjen emosjoner, noe som igjen er viktig for den sosiale kompetansen, sier Olsen, som i likhet med alle i Mensa-forbundet har en IQ på 131 eller mer, med et standardavvik på 15.

Arv spiller inn

Ifølge Mensa Norge er den gjennomsnittlige IQ-en i verdens befolkning 100. Snaut 96 prosent av befolkningen har en score på mellom 70 og 130, mens cirka to prosent har høyere IQ enn 130. Cirka to prosent har lavere IQ enn 70.

Olsen sier at arv er med på å avgjøre hvor intelligent du er, men er samtidig ikke det eneste som avgjør.

– Likedan som om du har to høye forerldre, så øker sjansene for at du selv blir høy, sier Olsen.

– Kan man gjøre noe for å påvirke intelligensen?

– Visstnok ikke nei, sier Mensa-lederen.

– Det har altså ikke med tilegning av kunnskap å gjøre?

– Nei, men dersom du har høy intelligens, vil du synes kunnskap er gøy og tilegne deg mye kunnskap. Ofte også mye ubrukelig, unyttig kunnskap, sier han humoristisk.

– Føler dere i Mensa-klubben dere hevet over andre?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er en klubb for folk fra alle samfunnslag. Vi har både rakettforskere, leger, advokater, arbeidsledige, stuerter, konduktører og uføretrygdede, blant annet, som medlemmer. Når vi møtes har vi det hyggelig og sitter ikke og fremhever at vi har høy intelligens, understreker han.

– Har du noen gang vært fristet til å forlate et selskap og bare sagt: «Nei vet dere hva: jeg gidder ikke bruke tid på dere uintelligente mennesker?»

– Ha-ha, nei, men jeg har gått fra selskap der det har vært mye snakk om ting jeg rett og slett ikke interesserer meg for. Fotball eksempelvis. Men vi har og folk i våre klubb som diskuterer Paradise hotell.

Hjemmetest

Testen i Alta i juni vil foregå på Scandic hotell i Alta og vil ta omlag en time. Besvarelsene sendes til en testpsykolog for vurdering. Aldersgrensen var for inntil ett år siden 18 år, men denne er nå satt ned til 16 år.

– Mange vil kanskje synes det er skummelt å ta en test, man vil ikke avsløres som uintellligent. Hva tenker du om det?

– Man kan godt ta en hjemmetest på http://test.mensa.no/ hvis man ønsker en pekepinn. Der kan man svare uten å legge igjen personopplysninger. Dersom man er redd for å avsløre for seg selv hvor intelligent man er, er det best å styre unna, sier Olsen.

– Hvorfor gjør dere egentlig dette?

– Enkelte har følt et utenforskap og trodd man var «dum», hvis man ikke har de samme interessene som resten av flokken, ikke ler av nøyaktig de samme tingene og så videre. Kanskje forklaringen er så enkel som at man allerede har tenkt forbi første sving, man ser punchline komme i en vits og spinner allerede videre til neste punkt. Så det å ha fokus på intelligens, kan være en måte å komme denne gruppen i møte på, sier han.

Påmelding til testingen i Alta skjer på https://www.mensa.no/iq/iqtester/ og det koster kr 500 å delta.

– Alle som deltar får diplom med sitt resultat, og hvis resultatet er blant de høyeste to prosent får man også mulighet til å bli medlem. Testen er kulturnøytral og krever ikke forkunnskaper, opplyser Olsen.

– Synes du intelligens vekter høyere i samfunnet i dag enn tidligere?

– Nei, i skolen i dag synes jeg ikke det. Vi er veldig flinke å tilrettelegge for de som vil satse på en idrettskarriere, men når det gjelder å satse på høyere utdanning i andre sammenhenger, er ikke fokuset det samme. Det er lagt opp til at alle ungene skal gjennom det samme opplegget på skolen, der man har lagt vekt på at alle skal med, særlig de svakeste. Og det er vel og bra, man skal ikke ta ressurser vekk fra de. Men jeg synes man har forsømt de i andre enden av skalaen. De som gjør oppgavene ferdige på få minutter og blir sittende å kjede seg de siste 40 minuttene av skoletimen, sier Mensa-leder Olsen.