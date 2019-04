Politiet: – De hjemme bør ta en runde med seg sjøl

nyheter

Operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Bjørn Tormod Syversen, mener det er på høy tid at foreldre i Alta, som har utstyrt barna med motoriserte kjøretøy tar et oppgjør med barna sine. I løpet av natten har en rekke rundkjøringer i Alta vært utsatt for hærverk, i form av at de er pløyd opp av kjøretøy i katergorien ATV/UTV.