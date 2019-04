nyheter

Utrykningspolitiet gjennomførte en kontroll i Alta fredag ettermiddag. To personer ble bøtelagt for mobilbruk, men ellers hadde ikke UP noe å utsette på Alta-bilistenes oppførsel bak rattet.

– 43 kontrollerte. To forenklede forelegg for mobilbruk. Ellers fin kjøring, var politiets melding på Twitter.