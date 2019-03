nyheter

Under Alta-saken var Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland, først miljøvernminister, og fra 1981 statsminister. I ettertid skal «landsmoderen» overfor ulike medier media ha sagt at kraftutbyggingen i Alta var unødvendig.

I et radiointervju med NRKs Pål Hansen fra 1990, sier den tidligere miljøvernminister og statsministeren fra Arbeiderpartiet, at utbygginga var basert på uriktig grunnlag.

Her er ordrett det Brundtland sa til NRK:

«Hvis man ser tilbake på 70 -og 80 -tallet, så var forventingene, og troen på at det var nødvendig med en veldig sterk kraftutbygging, ikke fullt ut berettiget. Det har altså vist seg, rett og slett, at energiprognosene har ligget lavere. Men det er jo bare noe man kan si i ettertid, når man vet hvordan utviklingen da senere på 80-tallet ble».

Biografi

I sin egen biografi «Mitt liv» fra 1997, skriver Gro nokså vagt om nødvendigheten av kraftutbyggingen i Alta:

«Utbyggingen ble gjennomført i de påfølgende år, og striden om hvorvidt den var nødvendig, vil nok aldri forstumme. I slike saker er det ingen fasitsvar.»

I en tidligere del av denne serien sa NVE-direktør Rune Flatby til Altaposten at Alta kraftverk ble behandlet i en tid da lokal kraftoppdekning var viktigere enn i dag.

– Før Energiloven i 1991, hadde de regionale kraftselskapene oppdekningsplikt innenfor sitt forsyningsområde. Kraftnettet var heller ikke utbygd på samme måte som i dag. Først i 1994 ble det etablert et sammenhengende sentralnett gjennom hele Norge, da linjen mellom Salten og Svartisen ble satt i drift, sier han.

Underskuddsområde

Videre minnet Flatby om at NVE hadde et hovedstyre som var utnevnt av Stortinget, og at hovedstyret anbefalte utbygging i 1976, blant annet med bakgrunn i at Finnmark var et underskuddsområde.

– Beslutningen om utbygging av Alta ble tatt i Stortinget etter en bred vurdering av blant annet kraftbehovet i Finnmark, sa NVE-direktøren, som opplyser at Alta kraftverk produserer ca 0,6 TWh som tilsvarer ca 0,5 prosent av Norges totalproduksjon på 130 TWh.

– I det norske kraftsystemet som består av nesten 1700 store og små kraftverk, er det vanskelig å vurdere viktigheten av hvert enkelt kraftverk.