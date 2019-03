Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy ulykkesrisiko som norske

nyheter

Påstand

«(...) utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke – sammenlignet med norske biler.»

Avisa Nordland, 27.02.2019

Avisa Nordland

Konklusjon: Faktisk delvis sant

Det er upresist å påstå at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke, som norske. Dette gjelder kun ulykker hvor bare ett kjøretøy er involvert. For alle typer ulykker har utenlandske tunge kjøretøy rundt dobbelt så høy risiko som norske. Tallmaterialet er 7 til 12 år gammelt.

Gjennomgang

I en artikkel i Avisa Nordland siteres en pressemelding fra Nordland fylkesting. Tittelen på saken er: «Utenlandske vogntog har tre ganger så høy risiko for å havne i ulykker. Nå tar politikerne grep».

I artikkelen kommer det frem at Frp har fått med seg Høyre, Rødt, SV, Ap, Sp og MDG i fylkestinget i Nordland på en uttalelse om tiltak for å sikre norske veier.

Skjermdump fra Avisa Nordland

I artikkelen til Avisa Nordland heter det videre at:

– Bakgrunnen for uttalelsen fra partiet og støtten fra fylkestinget, er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke – sammenlignet med norske biler. Det er i rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at denne statistikken kommer fram. I tillegg til eneulykkene, har de utenlandske vogntogene dobbelt så stor risiko for møteulykker.

Flere medier omtaler påstanden

Fremover , Rana Blad og Lofotposten (papir) republiserte saken fra Avisa Nordland i sin helhet. Pressemeldingen er publisert i flere aviser i Nord-Norge.

Lofot-Tidende siterer pressemeldingen slik :

– Bakgrunn for uttalelsen er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler.

I motsetning til artikkelen i Avisa Nordland, har Lofot-Tidene presisert at dette gjelder eneulykker.

I den opprinnelige pressemeldingen med uttalelsen står det blant annet følgende:

– Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler. Påstanden bekreftes av Transportøkonomisk institutt (TØI) i en rapport med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på vei: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak». Rapporten er fra 2016, men med de forhold som nå råder på norske vinterveger, mener Nordland Fylkesting at problemstillingen fortsatt er høyaktuell.

Andre aviser som Sarpsborg Arbeiderblad , Østlandets Blad , Romsdals Budstikke , Varden (for abonnenter) og Anlegg & Transport og Lillesand-Posten (for abonnenter), har som Lofot-Tidene presisert at tallet gjelder eneulykker.

Basert på pressemelding og TØI-rapport

Rapporten de viser til, «Internationalisation in road transport of goods: safety outcomes, risk factors and measures» , er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016.

Journalist Carl Henning Bjørnstad i Avisa Nordland er glad for at Faktisk.no etterprøver påstanden. Han forklarer at de fikk en pressemelding fra Nordland fylkeskommune på vegne av Frps fylkestingsgruppe. Den kom på e-post, og i dette tilfellet valgte de å lage en kort artikkel basert på pressemeldingen.

– I beskrivelsen står det blant annet at «Analyser av norske ulykkesdata viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning, som norske tunge godsbiler», skriver Bjørnstad en e-post til Faktisk.no

Han viser også til TØIs rapport.

Rapport fra 2016

I rapporten har TØI sett på sikkerhetskonsekvensene, risikofaktorene og tiltak i forbindelse med økt internasjonalisering i godstransport på vei.

Rapporten er blant annet basert på dødsulykker analysert av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe og Statistisk sentralbyrås (SSB) database over politirapporterte personskadeulykke.

De har sett på totalt 4298 ulykker med politirapporterte personskader i årene 2007-2014.

Omtrent 80 prosent av alle tyngre kjøretøy som var involvert i dødsulykker den undersøkte perioden (2010-2013) var norske. 11 prosent var utenlandske kjøretøy og 9 prosent hadde usikker nasjonalitet.

Av 1028 sjåfører som var involvert i dødsulykker i perioden 2010 til 2013, var 230 profesjonelle sjåfører. Av disse hadde 40 utenlandsk nasjonalitet eller førerkort. 35 av dem kjørte tunge kjøretøy, og de fleste av dem kjørte semi-trailer. Fem kjørte buss.

Seks kategorier

I rapporten har de fordelt ulykker i perioden 2007-2012 på seks kategorier:

Kjøretøy som kjører i samme retning Møteulykke Ulykker i kryss Ulykker som involverer fotgjengere Eneulykker Andre ulykker

Tallene viser at ulykker hvor kjøretøyene kjører i samme retning, frontkollisjoner og eneulykker er de mest vanlige for tunge kjøretøy.

Som grafen viser har utenlandskregistrerte tunge kjøretøy samlet sett omtrent dobbelt så stor risiko for å havne i ulykke med personskade som det norske kjøretøy har.

For eneulykker er risikoen tre ganger så stor, for møteulykker og for ulykker mellom kjøretøy i samme retning er den omtrent dobbelt så stor. For ulykker i veikryss er risikoen omtrent lik.

I rapporten står det også:

– Risikoen for å bli involvert i kollisjoner i kryss er imidlertid lik for norske og utenlandske tunge godsbiler, antakelig fordi norske tunge godsbiler har en høyere andel av sitt trafikkarbeid i tettbefolkede områder med flere kryss, mens de utenlandske i større utstrekning kjører på hovedveger. Det er kun forskjellene mellom eneulykker, møteulykker og kollisjoner med kjøretøy som kjører i samme kjøreretning som er statistisk signifikante (på 5 %- nivå).