Kvinne (47) tiltalt for voldsforsøk med bil

En 47 år gammel dame fra Alta er satt under tiltale for å ha forsøkt å skade en annens kropp eller helse. Det var i september i fjor hun kjørte en motorvogn mot en mann, ifølge tiltalen med hensikt å skade han. Hun lyktes ikke i dette da han hoppet opp på panseret av bilen for å unngå å bli kjørt over. Mannen holdt seg deretter fast i bilen samtidig som hun kjørte videre i cirka 20 meter, fremgår det av tiltalen.