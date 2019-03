Beklager flaggflause

nyheter

– Dette skal ikke skje igjen, lover Alta-ordfører Monica Nielsen overfor den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

Da avisa kjørte forbi Alta rådhus rett før klokken 12 lørdag formiddag sto flaggstengene helt nakne, til tross for at kommunen har kjøpt inn kvenflagget for en stund tilbake. Det er brannstasjonen som har ansvaret for flaggingen.

– Det skal ikke være slik. Dette var en glipp, og vi må bare beklage at dette skjedde. Jeg er ganske flau over dette, konstaterte ordfører Nielsen under markeringen på Alta Museum lørdag ettermiddag.

– Ja, dette er ikke greit, spesielt siden jeg på fredag kvalitetsikra at dette skulle bli gjort, la varaordfører Anita Håkegård Pedersen til.

Både Nielsen og Håkegård Pedersen var tilstede under den flotte tilstelninga på Alta museum, der det var fullt hus og god stemning.

Duoen forteller at det bare skal ha tatt omlag ti minutter fra de fikk beskjed fra kvenforeningsleder Grete Alise Monsen om de nakne flaggstengene, til kvenflagget vaiet i altabrisen.