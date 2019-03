Her skal de bygge rekkehus for 33 mill

nyheter

I mars legges til sammen seks rekkehus-boliger ut for salg gjennom Eiendomsmegler 1. Disse er det SB2 Utvikling AS som skal føre opp.

Daglig leder Stig-Rune Abrahamsen forteller at det har vært et langt lerret å bleke for boligprosjektet.

– Vi har vel holdt på i nærmere syv år. Naboene har vært uenige, politikerne har vært rådgville, administrasjon har brukt litt tid og vi har heller ikke stresset på for å komme i mål. Men nå i siste planutvalget fikk vi endelig ja til å starte, sier han.

Skalerte ned

Opprinnelig var det snakk om en leilighetsblokk på enten fire eller tre etasjer, på til sammen opptil 15 boenheter i det største alternativet. Nå har Abrahamsen & co landet på to rekkehus á to etasjer med til sammen seks boenheter.

– Leilighetsblokka var beboerne imot, så gjorde vi noen endringer og kom med et nytt forslag som vi presenterte for grendelaget for et par år siden. Dette var de fornøyde med, og vi gikk videre i arbeidet. Da saken lå ute til høring før jul kom det ingen innspill, noe som forteller meg at vi har fått til et prosjekt som nabolaget synes er bra.

– Deilig å nå denne milepælen?

– Ja, det skal bli godt å få realisert prosjektet. Det har jo ligget og ulmet i syv år. Men vi har hatt nok å holde på med de siste årene, sier han.

Sjeldent

Under arbeidet med å finne nye løsninger grunnet motstanden mot blokka, fant SB2 ut at det ikke var bygget rekkehus i sentrum på lenge.

– Dette er noe som skiller seg fra det andre du finner av nytt og sentrumsnært. Du får en liten hage til hver boenhet, med en lekeplass mellom bygningene. Jeg tenker dette vil passe godt til etablerte småbarnsfamilier. Tiden vil vise om vi treffer her, sier han.

Prisingen har Eiendomsmegler 1 stått for. De landet på 5,5 millioner per enhet.

– Det er lenge siden vi har bygget og solgt boliger i Alta, og prisene har jo gått oppover. Rekkehusene er på 100 kvadratmeter, og en kvadratmeterpris på 55.000 er ikke unormalt. Det er under det du betaler for ei normal leilighet i sentrum i dag. Så jeg tror dette er riktig priset. Men det er markedet som bestemmer, sier han.

Håper på rask byggestart

Med en pris på 5,5 millioner har prosjektet en omsetningsverdi på 33 millioner kroner. Håpet er å ha svar så raskt som mulig om salget svarer til forventningene.

– Jeg håper vi har solgt nok til at vi kan starte til sommeren. Så forventer vi ti måneders arbeid fra spaden stikkes i jorda. Mellom fire og åtte personer vil være i jobb på prosjektet samtidig, sier Abrahamsen.