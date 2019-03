nyheter

Sent lørdag kveld, etter tre nervepirrende timer, var det endelig klart for finnmarkingene som har heiet på Keiino, til å slippe jubelen løs. Da ble det nemlig klart at Fred Renè Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen, som utgjør gruppa Keiino trakk det lengste strået og vant Melodi Grand Prix, med låta Spirit in the sky.