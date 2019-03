– Ikke noe NVE kan være stolt av

nyheter

– NVE har en stor del av ansvaret for at at Alta-utbyggingen ble gjennomført, og Alta-saken er ikke noe de kan være stolt av. Det begynte med forslaget om neddemming av Maze, og selv om det bare var en såkalt «ressurskartlegging», var skaden skjedd, og det kom til å hefte ved NVE i årene etter, sier Per Flatberg til Altaposten.