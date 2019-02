– På Lillestrøm skal vi alle være beste selger

nyheter

– Det har vært helt fantastisk å jobbe med dette. Jeg har fått så mye stolthet for fylket mitt, lært så mye om å drive og etablere en bedrift. Det er mye vanskeligere enn man skulle tro, men også mye morsommere enn man skulle tro. Og jeg hadde gjort det igjen, flere ganger! Sier Ane Hansen Masvik.

Hun er nettopp kåret til beste selger under fylkesmesterksapet for ungdomsbedrifter, og får delta på Success Summit i Calgary/Canada i juli.

Og så gikk deres bedrift, Finnmarksreisen UB ut med seieren for den gjeveste prisen, nemlig Innovasjon Norge Arktis sin pris for Beste Ungdomsbedrift i Finnmark.

Nå blir det tur til NM på Lillestrøm på gjengen.

– Når man har et så bra produkt, så er det ikke en jobb å selge det. Det er en glede! Og når jeg ser at folk er interessert i produktet mitt, så lyser jeg opp innvendig, sier fylkets beste selger.

Dette vant Finnmarksreisen UB fra Alta videregående skole:

Beste samarbeid med næringslivet

Beste selger

Beste yrkesfaglige bedrift

Beste ungdomsbedrift

Gullbilletten

Finnmarksreisen er et brettspill med Finnmark som utgangspunkt. Det passer for turister, for folk fra hele Finnmark. De har laget spillet i tett samarbeid med Bjørkmanns Trykkeri.

– Det har vært spennende fra start til slutt. Vi har hatt et godt produkt og sett at det har stort poensial. Og samtidig satser vi på turister, og å få det over til engelsk. Derfor har vi laget det både på norsk og engelsk, forteller Joakim Øvergård som er økonomiansvarlig.

– Har det vært vanskelig å få lønnsomhet i dette?

– Nei, det har det ikke. Vi ble enige om at alle utgifter til produksjonen skal sponsorene dekke. De har kjøpt reklameplasser fra oss. Så vi har ikke hatt noen store produksjonsutgifter, forteller Øvergård.

– Vi har hatt en produksjon på 300 spill. Vi må få takke alle, og ikke minst vår mentor, Tor Lekang fra Bjørkmanns, sier Øvergård.

Under fylkesmesterskapet møttes ungdomsbedrifter fra videregående skoler fra øst til vest i fylket, for å vise fram og selge sine produkter og tjenester. For mange er dette årets store begivenhet, i hvert fall for de som har etablert sin egen ungdomsbedrift.

Det ble delt ut priser i 17 kategorier og de ivrigste (les beste) klarte å utmerke seg innen flere kategorier. Fire vinnere får dessuten reise på NM for ungdomsbedrifter 25. april på Lillestrøm.

Imens får Finnmarksreisen bryne seg litt på forberedelser til NM. Blant annet skal de forbedre standen sin.

– Nå er det bare å kjøre på, melde seg på alle konkurranser i Lillestrøm, forbedre standen vår, og – på Lillestrøm skal alle være den beste selgeren! sier Ane Hansen Masvik.

– Så nå blir det tur til Lillestrøm?

– Det ser sånn ut. Det blir fantastisk! Sier Joakim Ødegaard og lover å gi oss beskjed om hvordan det går i NM.

Ane får reise til Canada

På 2. plass kom Unge øyne UB fra Lakselv vgs., og på 3. plass Good Case UB fra Vadsø vgs.

I tillegg til Finnmarks Beste ungdomsbedrift, sender vi også følgende vinnere til NM:

- Vinneren i kategorien Beste Innovative produkt/tjeneste – Unge øyne UB, Lakselv vgs.

- Vinneren av matprosjektet Finnmarksmat i fremtiden - UB Mørketid, Kirkenes vgs

I Ishavskraftprisen for Beste selger ble det seier til Ane Hansen Masvik, fra Finnmarksreisen UB, Alta vgs. Dette er en individuell pris, og med denne seieren får hun delta på Success Summit i Calgary/Canada i juli 2019. Dette er en arena der de unge får utviklet sine lederegenskaper og knyttet nettverk med andre ungdommer over hele verden.

