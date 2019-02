Siri vant flyreise med Widerøe

nyheter

Siri Gerrard og hennes ektemann var på vei hjem fra en ferietur på Sørlandet tidligere denne uka. Etter første avgang fortalte en flyvertinne over høytaleranlegget at at Widerøe feirer 85 år som flyselskap, og det lå en gratis flybillett i en av lommene på flyet. I forbindelse med bursdagen deler flyselskapet ut 85 gratisbilletter til deres kunder. Men akkurat på denne avgangen var det en annen som vant.

– Jeg visste ikke noe om at de Widerøe hadde en burdsdagsfeiring på gang, men ble jo klar over det på den første flyturen. Vi byttet fly et par ganger for å komme oss hjem til Alta, så jeg gratulerte besetningen med dagen da vi kom på neste fly. Lite visste jeg da at det var nettopp meg skulle bli trukket ut som vinner på denne flyturen. Det var så artig. Det var stor applaus i flyet, og både kapteinen og flyvertinnene gratulerte meg. Jeg satte veldig stor pris på denne gaven, sier en strålende fornøyd Siri Gerrard til Altaposten.

Gerrard er professor ved Norges arktiske universitet og pendler derfor mye mellom Tromsø og Alta. Premien som ble vunnet kan brukes på denne strekningen tur/retur, men hun legger ikke skjul på at det frister mer med en utenlandstur.

– Jeg vet at de flyr både til Skottland, Danmark og Tyskland. Så det kan godt hende at jeg bruker premien på en litt lengre tur. Uansett er det kjempefint å ha denne premien i bakhånd. Når jeg flyr fra Alta til Tromsø tar jeg som regel bussen tilbake fordi at det er så dyrt å fly begge veier. Nå har jeg i hvert fall muligheten til å droppe en busstur hvis jeg ønsker det. Vi får se. Det var uansett en morsom gimmick fra Widerøe som jeg likte kjempegodt, og vi var heldige som fløy akkurat denne dagen. Jeg ble veldig glad da mitt navn ble ropt opp, avslutter hun.

Widerøe skriver følgende om bursdagsfeiringen i en pressemelding:

– For å feire at Norges eldste flyselskap har jubileum har vi valgt å lage en liten overraskelse for noen heldige utvalgte passasjerer. Vi har fordelt 85 gavekort på 85 flyvninger i løpet av dagen. Gavekortene er gjemt i setelommen. 85 heldige passasjerer vil derfor kunne sikre seg et gavekort på en valgfri Widerøestrekning før dagen er omme, forteller informasjonssjef Catharina Solli.