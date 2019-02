– Ingen lever av å sitte å se på naturen

nyheter

Gunnar Mathisen ledet Finnmark Arbeiderparti under Alta-aksjonen, og 40 år etterpå er fortsatt den gamle Ap-høvdingen overbevist om standpunktet han kjempet med nebb og klør for den gang var rett.

– Ser du lysene nede på «City»? Tror du Kåven kraftverk hadde klart å levere så mye strøm at vi hadde hatt den utviklingen vi har sett i Alta etterpå?