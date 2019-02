Må varsle om at de vil være med bussen

nyheter

I båtsambandet er det vanlig med signalanløp, der behov om transport må varsles, spesielt fra steder som har sparsom trafikk.

Når Snelandia nå innfører anropsstyrt ruteføring, opplyser Finnmark fylkeskommune at det handler om innovasjon og miljø.

– Ved å la bussene følge hovedveiene, reduseres miljøutslippet. Reisende langs sideveiene får fremdeles beholde kollektivtilbudet, men må varsle om de vil være med, slik at bussen svinger innom, heter det i en pressemelding.

Totalt sparer dette miljøet for utslipp fra bussene tilsvarende ca. 17 000 kilometer pr. år.

I Alta har man testet ut dette allerede.

– Etter innspill fra Alta kommune ble det i 2016 iverksatt et forprosjekt for å utrede muligheten for innføring i Kåfjord. Gjennomført forprosjekt viser at det er fullt mulig å installere et enkelt varslingssystem ved hovedveiene, som gjør at bussen betjener stoppesteder langs «avsides» veier kun ved behov, opplyser spesialrådgiver Ketil Steigen.

Systemet består av signallamper som settes opp ved hovedveiene. Dersom det er reisende fra avsidesliggende vei som skal være med bussen, aktiverer passasjeren lyssignalet ved å ringe et bestemt telefonnummer, og bussen svinger inn på sideveien for å anløpe holdeplassen. Anlegget er i første omgang planlagt på seks steder rundt i Finnmark, Kåfjord (Alta), Skavika, Snefjord (Måsøy), Kiberg (Vardø), Smalfjord (Tana), Ekkerøy (Vadsø) og Karlebotn (Nesseby), opplyser fylkeskommunen. Anropsstyrt anløp av holdeplasser er svært vanlig i bl.a. Sverige, men lite i drift i Norge.