Kvenforeningen kan miste 55 medlemmer

På årsmøtet i Tana kvenforening nå i februar ble det enstemmig vedtatt å foreta en kollektiv utmelding av Norske Kveners Forbund, skriver Ruijan Kaiku, som omtalte saken først.

Misnøyen er knyttet til flere forhold rundt moderorganisasjonen, blant annet prosessen forut for at det var Vadsø, og ikke Tana, som først fikk kvensk språksenter.

Tana kvenforening er en av landets aller største, og dermed kan så mye som 55 medlemmer ryke fra NKF-RK’s liste. Noe som i så fall utgjør mange prosent av den totale medlemsmassen.

– Synd når slikt skjer

Altaværingen Rune Sundelin er en av dem som står bak opprettelsen av Norske Kveners Forbund. Han mener man bør lytte til Tana. Han presiserer at han per i dag ikke har noen aktiv posisjon og kjenner lite til bakgrunnen for utmeldingen.

Han mener det er synd at et lokallag melder seg ut.

– Det er synd når et lokallag føler de ikke har det de trenger og derfor melder seg ut. Det må man høre etter og finne ut hva som er bakgrunnen.

Samtidig tenker han at dette ikke trenger å være så langvarig.

– Tidligere lignende hendelser, uten å dra noen paralleller, viser at holder man stø kurs så kommer folk tilbake. Men folk må få lov å gjøre som de vil, det er demokrati og det er lov å ha forskjellige meninger.

– Påvirker det organisasjonen at 55 stykker melder seg ut samtidig, tror du?

– Ja, hvis de forblir utmeldt. Det får vi se om de blir og om alle faktisk følger med ut. Erfringen fra tidligere er at en god del kommer tilbake.

Sundelin sier også at dersom utmeldingene handler om etablering av språksenteret, så er det ikke nødvendigvis forbundet som bestemmer lokalisering.

– Det er ofte både en aktiv kommune og et aktivt lokallag som står bak en slik etablering.