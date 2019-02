Ønsker ikke forbud mot smakstilsetting i snus

nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med en ny tobakksstrategi for å redusere tobakksbruken i Norge, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Denne skal legges fram til våren.

Ett av tiltakene som helsemyndighetene vurderer er å innføre forbud mot smakstilsetninger i snus.

Dette vil kunne ramme en betydelig andel av snusproduktene. Den største snusprodusenten, Swedish Match Norge, opplyser til Nettavisen at 50 prosent av det norske markedet har en smak som ikke ligner på tobakk.

Frp sier nei

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen er tydelig på at hun ikke ønsker et forbud mot smakstilsetninger i snus eller andre former for forbud.

– Snus er beviselig er langt mindre helseskadelig enn røyking, og hver røyker som går over til snus eller e-sigaretter er en seier for folkehelsen. Fremskrittspartiet synes det er positivt at flere røykere har gått over til snus, og vil derfor ikke redusere snusernes valgmuligheter, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Hun legger til at et eventuelt forbud kun vil gjøre livet kjipere for dem som allerede snuser.

Nytt design - liten effekt

For et halvt år siden innførte helseminister Bent Høie et nytt, nøytralt design på snusboksene som skulle dempe lysten på snus og hindre ungdom i å begynne med tobakksprodukter.

Tall fra Swedish Match viser imidlertid at innføringen av grønne snusbokser har hatt liten eller ingen effekt på norske snusvaner.

Helse- og omsorgsdepartementet mener imidlertid det er for tidlig å konkludere om effekten av det nye regelverket.

– Det er under ett år siden regelverket ble innført, så det er for tidlig å si noe om virkningen, sier statssekretær Anne Bramo til Nettavisen og legger til at målet med standardiserte tobakksinnpakninger først og fremst er å hindre at unge begynner med tobakk.