Det har vært felles årsmøte for de to lagene denne helgen og på Twitter skriver leder for partiet, Audun Lysbakken, at det er Kirsti Bergstø fra Finnmark som er partiets førstekandidat til fylkestingsvalget.

Bergstø er fra Nesseby i Øst-Finnmark. Hun var stortingsrepresentant for Finnmark fra 2013 til 2017 og har siden 2017 vært partiets nestleder.