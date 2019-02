Lene og Line brukte hjertedagen for å rekruttere donorer

nyheter

På selveste Valentin-dagen brukte Lene Ellingsen fra Alta og Line Melå fra Lakselv kreftene til å fronte sin egen hjertesak, nemlig rekruttering av organdonasjoner. De to vet det meste om hvor viktig kampen er.

– Valentin-dagen passer utmerket til å si ja for andre mennesker. Køen av de som trenger hjelp er stor, sier de to, som var strategisk plassert på Amfi torsdag ettermiddag.

Lene har både fått ny lever og ny nyre, takket være donorer. Line har på sin side gjennomført to levertransplantasjoner. Begge var duggfriske og offensive på stand for Stiftelsen organdonasjon, men vet litt om hvor krevende en slik sykdomsfase kan være. Mange venter i årevis mens håpet svinner hen. Og for mange blir køtilværelsen det siste de gjør.

– Saken fikk et løft etter Nytt på nytt som omtalte muligheten til å melde seg som donor digitalt, men det er likevel viktig å jobbe videre. For oss som er transplanterte blir det ekstra viktig å stå på, sier Line. To ganger i året er det kampanje, først i oktober, så i vinter.

Line tror også det kan være viktig å finne møteplasser for de som har opplevd transplantasjoner.

– Folk som har felles erfaringer og opplevelser kan ha mye å hente av hverandre, sier Melå, som håper det lar seg gjøre å få til noe i fellesskap.