nyheter

– Tilskuddet skal bidra til at størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, sier Margunn Ebbesen (H) i en pressemelding.

Departementet skriver videre at de har fastsatt en kvote på 26.000 grønlandssel ett år og eldre i Vesterisen og 7.000 grønlandssel i Østisen.

– Selen er en av våre største «konkurrenter» og spiser enorme mengder av vår felles skattekammer, den nordatlantiske torskebestanden, kanskje nærmere det dobbelte som den norske totalkvoten og bestandsregulerende tiltak er nødvendig dersom vi skal forvalte ressursene på en riktig måte, sier Bengt Rune Strifeldt (FrP) .

Fangstperioden er fastsatt til å være 1. april – 30. juni i Vesterisen, samt 20. mars – 1. juni i Østisen.

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette innen 15. februar, mens søknadsfristen for tilskuddsordningen er satt til 1. mars, se vedlagte retningslinjer

– Selfangsten er viktig å opprettholde og vi må høste av alle arter for at vi skal ha en optimal utnyttelse av våre ressurser, sier Andrè N. Skjelstad (V).

– Selstammen vokser betydelig hvert eneste år. Blir det så mye sel, går det utover fiskerinæringen. Det er en ressurs vi må ta vare på, kjøttet er godt og spekket kan brukes til olje så selfangsten må vi opprettholde, sier Steinar Reiten (KrF)

Det opplyses om at målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter. Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene.