– Vi trenger flere journalister

nyheter

– Kom på YO-messa for å høre om mulighetene som journalist, sier Krogh.

Redaksjonssjefen mener at etter mange år med økonomiske innstramminger og oppsigelser, så har kanskje mange et inntrykk av at dersom man utdanner seg denne veien, så har man ikke noe å komme til. Men slik er det ikke lengre. Samtidig er det vanskelig å rekruttere nye i bransjen generelt og i Finnmark spesielt.

– Etter pluss-abonnement kom, eller det å ta betalt for journalistikken på nett, så har ting snudd. Det er for tidlig å si at man har løst situasjonen, men man er ikke lenger der at alt handler om nedbemanning.

– For Mediehuset Altaposten og redaksjonen så er vi i en situasjon der vi har lyst ut to stillinger. Vi ser at det trengs folk. Et viktig steg er å vise oss frem for fremtidige arbeidstakere. Og ikke minst vise frem hva vi faktisk gjør her; alt fra papiravis til strømminger på nett. Og derfor har vi bruk for folk som har en allsidig utdanning og kompetanse.

Håper å vekke interesse

Krogh forteller entusiastisk at Altaposten har 50-årsjubileum i år, noe som vil bli feiret gjennom hele året. Både arrangementer og man vil se flere satsinger redaksjonelt, som den nye serien om Alta-aksjonen som startet fredag.

Hun tror mange unge ikke vet så mye bedriften.

– Vi håper at vår tilstedeværelse vil åpne øynene for de som kanskje har vurdert en medieutdanning, men som har vært usikker på om det er jobb å få i andre enden av utdannelsen.

– Et annet moment er at alle er på utkikk etter de yngre brukerne. Derfor er de fleste på sosiale medier. Hvordan nå de fremtidige mediebrukerne, er noe alle i bransjen spør seg. Kanskje kan dette være en av de arenaene der vi kommer i personlig kontakt med dem. Vi håper også at vi kan få noen tilbakemeldinger på det vi gjør, ris og ros. Kanskje kan de si noe om hva vi burde gjøre for at de skal ha lyst å bruke oss, enten det er papir, radio, tv, nett eller sosiale medier, sier hun.

Torsdag 24. januar finner du Altaposten i Finnmarkshallen. Her kan du blant annet treffe Astrid Krogh og Even Martinsen.

– Vi vil ha en konkurranse gående og Even tilbyr ungdommene å klippe liveopptak fra Aronnesrocken, avslutter Krogh.