Skiper inn turister til Alta: – Potensialet er enormt

– Jeg har en langsiktig plan.

Etter å ha betjent Svalbard-turister i en årrekke bestemte Skjervøy-mannen Stein-Are Blæss Paulsen seg for ett år siden å investere i nye hjelpemidler for å betjene de tilreisende. Med sommermarked på øyggruppen ved 80 grader nord og et vintermarked på fastlandet, fikk han regnestykkene til å gå opp.

Og da han allerede hadde en link inn mot både Tromsø-markedet og Alta-markedet, var det bare å satse, gjennom selskapet Arctic Expedition, med et produkt kalt Hiddenfjords.

Leverer

Denne uka tok han sin første gruppe med turister ut på langtur. Kursen gikk fra Tromsø mot Alta med den 49 meter lange «MV Quest» som har gått rundt Svalbard i sommer. Båten er i seg selv en opplevelse, med køyeplasser til 55 gjester, skybar og restaurant. Utstyrt med gummibåter kan gjestene tas med helt ut til et av trekkplastrene:

– Nordlyset er hovedinnsalget men hvalen har mye å si for totalopplevelsen. Og på denne turen til Alta fikk vi med oss begge deler. Alta har masse å by på, og når vi i tillegg kan vise fram det ekte samiske ved et besøk til Kautokeino, da blir pakken bra.

Gjestene om bord strålte allerede under båtturen mot Alta, forteller Paulsen:

– De ga helt fantastiske tilbakemeldinger. Vi så nordlyset, vi fikk se både knølhval og spekkhogger. Så du kan trygt si at vi leverer.

Autentisk

Etter ankomst Alta gikk turen i buss fra Alta mot Kautokeino torsdag morgen:

– Her la vi opp til noen aktiviteter, inkludert besøk hos Juhls og en lengre stopp hos Sokki Adventures. Tanken er også å gi et dypere innblikk i fenomenet reinflytting. Da vi gikk opp til Alta fikk turistene forklart at reinen flyttes til kysten på sommeren, mens dyrene befinner seg langt inne på vidda vinterstid. Når vi viser fram begge områdene får man en annen forståelse for hvor ekstremt dette faktisk er.

– Og turistene skjønner selvfølgelig at det autentiske samiske ikke befinner seg ved utgangen på flyplassen.

Landpakker

Pakkene i Alta sys sammen med god hjelp fra en gammel kjenning som har etablert seg i Alta med sitt eget turisttilbud, Vegard Berge Uglebakken – som også er medeier og daglig leder i Arcitc Expedition. De to knyttet kontakt på Svalbard, Paulsen som turistoperatør og Uglebakken som ansatt i Spitsbergen Travel.

Kontakten mellom de to har utviklet seg til noe nytt, for gjennom Nord Ekspedisjon bidrar Uglebakken med egne aktiviteter så vel som bygging av aktivitetspakker basert på andre tilbud som finnes i Alta og omegn.

– Mer enn fire dager om bord i en båt blir kjedelig, så vi må på land og gjøre noe. Det samlede tilbudet som finnes i Alta og omegn er helt utrolig bra, det er mange aktører som har veldig bra opplegg, sier han og nevner aktører som Sorrisniva og Pæskatun men også Nordlyskatedralen, natur, klima og historie i sin oppramsing over hva som gjør området spesielt.

Løft

Med sin ene båt MV Quest kan Paulsen frakte 100 turister i uka fra Tromsø og til Alta.

– Det er fortsatt Tromsø som er huben for transport i nord. Hit kommer charterflyene, og de store massene med turister. Hver dag er det 3.000 turister i Tromsø, hotellene er konstant fullbooket – mens Alta ikke er kommet helt på kartet ennå. Vi ønsker å være med på å løfte Alta for hva det er verdt, og da må man begynne et sted.

– Nå i starten går vi med cirka 100 per uke. Utvider vi til to båter er det enkel matematikk.

Og det kan bli snakk om dette før man vet ordet av det. For potensialet er definitivt der, ifølge Paulsen:

– Potensialet er egentlig helt enormt! Salget av norske fjorder har i seg selv et stort potensiale selv med rutegående trafikk. Og for oss som ikke bryr oss om ruter og turtabeller, vi kan ta med turistene helt inn til de mange mer og mindre kjente perlene som ligger langs kysten vår. Vi har dessuten en interesse i å gi varierte, gode tilbud til turistene også på land. Vi ønsker å holde på dem, og for å klare dette bruker vi lokale leverandører i stor grad. Det handler om å få de til å bli, og å få dem til å benytte seg av tilbudene som finnes her.

– Vi flyttet cirka 23.000 gjester i 2018. I 2019 vil dette øke veldig, sier han.

Lofoten også med

Paulsen ser og for seg å la MV Quest gå i trafikk langs hele den nordnorske kystlinja, fra Finnmark og ned til Lofoten.

– Mens Alta og Finnmark har mye å by på vinterstid, er det Lofoten som er fantastisk på våren. Når sommeren så nærmer seg bærer det opp til Svalbard igjen, forteller Paulsen.

– Vi legger opp til pakker som i lengde varer mellom fire og ti dager. Enkelte grupper tar gjerne lange opplevelsesreiser, mens andre ønsker mer kompakte opplegg. Vi er fleksible og kan tilby begge deler. Det er ingen andre som organiserer slike turer i dag, der man tilbyr en slik omfattende fleredagerspakke bestående av så mange små og store tilbud. Totalen blir helt suveren, med kyst og fjord, sammen med tilbudet rundt Alta og videre inn på vidda, sier han.

Deler entusiasmen

Allerede nevnte samarbeidspartner Vegard Berge Uglebakken i Nord Ekspedisjon deler entusiasmen til Paulsen, hva angår muligheten for å lage unike pakker til gjester fra nær og fjern.

– Intensjonen vår er å flytte kapasitet til Alta, og å sørge for at mange av aktørene som opererer i Alta og Kautokeino får nyte godt av dette. Litt av målet mitt er å få flest mulig til å forstå at vi ikke kan sitte på hver vår tue og slåss om gjester, vi må tørre å selge hverandre for å lage råe produkter – pakker som skiller seg ut fra det du får andre steder i verden, sier Uglebakken, og nevner at han allerede har booket inn to ankomster med turister til ishotellet i Sorrisniva – til 2020-sesongen.

Muligheten for å nå målet ligger i høyeste grad der:

– Får vi turistene til å bruke to-tre dager i Alta i forbindelse med turen, da kommer synergiene i form av både opplevelser, bespisning, overnatting og transport. Poenget er å skape synergier, og samlet levere gode opplevelser. Det tilbudet vi har i dag er helt rått – og det kommer bare til å bli mer. Og når verden nå får opp øynene for dette, da er det utrolig spennende. Som Stein-Are sier er potensialet helt enormt.

Eksklusivitet

Selv tror Bless Paulsen at det samlede tilbudet han nå kan tilby er en innertier.

– Vi har stor tro på dette. Vi jobber nå med å spre budskapet. Nå har jeg en som er på reiselivsmesse i Finland, med kurs mot ei ny messe i Kina straks. En annen skal straks til USA. Vi bruker mye penger på markedsføring og har materiell og ressurser for å spre dette videre, sier han.

– Og gjestene skjønner at det vi har er eksotiske greier. Da vi gikk til Alta praiet vi en sjarkfisker midt på fjorden, og kjøpte 40 kilo fersk torskefilet som vi tilberedte om bord. Slike autentiske hendelser er med på å understreke for folk hvor eksklusivt og spesielt dette faktisk er.