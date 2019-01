Kick-off med strikk og drikk

nyheter

– Fredag 8. februar arrangerer vi «strikk og drikk» på Puskas. Det betyr at det er bare å ta med seg strikketøyet mens man er på puben. Ikke er det uvanlig heller. Tvert imot er det ganske trendy å gjøre, sier Beate Isaksen Furu og Arna Føleide fra Tverrelvdalen Husflidslag, som håper at det vil et lite trekkplaster før strikkefestivalen med temaet egostrikk – strikk for deg selv – går av stabelen på lørdag.

Populære gjester

På programmet står det både sosialt og strikk, men også kjente designere som Ida Wirak Trettevik og Anett Opheim. Begge skal være med på «strikk og drikk» for å vise frem noen av plaggene sine. Det håper duoen skal trekke folk til messa.

– Vi hadde cirka 200 deltagere i fjor. Det er slettes ikke verst. Derfor håper vi på det samme i år, sier Arna.

Ungt blod

Det er en enorm interesse for strikking i Norge. Ifølge en undersøkelse fra SIFO strikker 43 prosent av alle norske kvinner og økningen omtales som en bølge.

– I husflidslaget ser vi at interessen for strikk går fra ungdom til de aller eldste som fortsatt strikker. Når vi snakker med de yngre, forteller de at strikking er under utvikling og man strikker ikke lengre bare for praktiske grunner, sier duoen.

Yngre tar også, i større grad en tidligere, i bruk datateknologien i strikk.

– Det er med på å forandre hva vi strikker og hvordan vi strikker. Det lages nettbutikker, folk deler oppskrifter på nett og bruker dataprogrammer til å komponere mønster. Det gjør ting raskere og effektivt. Der har vi veldig mye å lære, avslutter de.