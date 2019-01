Nå mener de å ha funne løsningen på skjeggkre-problemet

nyheter

– I laboratorietester har vi sett at forgiftet åte tar knekken på skjeggkreene. Ved å spre åtet på mange steder i leiligheter eller hus, samtidig som vi fjerner konkurrerende mat, ser vi at de blir færre på svært kort tid, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Den nye metoden vil kunne bekjempe 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker, så fremt metoden blir godkjent av Miljødirektoratet.

Denne sørger for hektiske dager for Franz Jakob Skadedyret skjeggkre sprer seg i rekordfart og blir snart like vanlige som husfluer.

Samarbeidsprosjekt

Bekjempelsesmetoden er et resultat av et forskningsprosjekt på skjeggkre i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring, med støtte fra en faggruppe rekruttert fra hele skadedyrbransjen.

– Dette er gledelig nytt for skadedyrbransjen og resten av samfunnet. Etter flere år med prøving og feiling, har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

– Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem. Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et problem. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, legger Aak til.

Giften skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr, vil bekjemperne likevel være ekstra forsiktige.

Skjeggkre gir stort tap for forsikringsselskap Økt forekomst av insektet skjeggkre i norske boliger har påført forsikringsselskapet Protector et tap på 146 millioner kroner.

Ligner sølvkreet

Skjeggkreet bærer flere likhetstrekk med sølvkreet. Det er større, mer «skjeggete» og har lengre haletråder.

I motsetning til lillebroren som er å finne på badet, trives skjeggkreene i hele huset.

Insektet er så godt som altetende. Det kan blant annet spise tapet, papir, støv og egne artsfrender ved behov.

– Skjeggkre er ikke farlige, og kan knapt kalles skadedyr. Men for mange oppleves det ubehagelig når det kravler og kryper rundt i huset, sier Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.