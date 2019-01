nyheter

I tiltalen fra Politimesteren i Finnmark er mannen tiltalt for brudd på vegtrafikkloven etter ulykken. Her heter det at han 13. september i fjor skal ha kjørt i amfetaminrus, med det utfallet at han kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en annen bil.

– Personen i den ande bilen ble påført skade, står det skrevet.

Saken skal foreløpig opp for Alta tingrett i juni i år.