Advarer mot dødelig narkotika

Det melder UNN på sine nettsider.

Det opplyses at stoffet trolig har skyld i 35 dødsfall i Norge siden 2010.

– Stoffet omsettes ofte som amfetamin eller ecstasy, og brukere er som regel ikke klar over at de inntar det mye giftigere PMMA. PMMA har en noe svakere og mer langsomt innsettende ruseffekt enn amfetamin, og dermed øker sannsynligheten for at brukere tar mer, og får alvorlige forgiftninger.

– Ved mistenkte forgiftninger/overdoser med amfetamin eller ecstasy kan pasienten utilsiktet ha fått i seg PMMA, og innleggelse i sykehus anbefales, skrier de.

Symptomer er blant annet økt puls og blodtrykk, muskelspasmer, hallusinasjoner, respirasjonsforstyrrelser og alvorlig forhøyet kroppstemperatur. Kramper, koma og multiorgansvikt kan også forekomme.