Etterlyser Andreas og sølvgrå Mercedes

Har du sett Andreas eller hans sølvgrå stasjonsvogn Mercedes-Benz med registreringsnummer ZT 38846? Ta kontakt med politiet på tlf 02800, mor Tone Thørring Tingvoll (tlf 918 16 433) eller far Stein-Erik Eilertsen.

– Vi har hatt utrolig mange delinger av Facebook-innlegget og intervjuet med faren. Men vi har bare ett mer sikkert tips, fra Alteidet lille julaften. Ellers vet vi ingenting. Hadde jeg ikke hatt observasjonen fra lillejulaften, hadde jeg blitt sprø, sier moren, Tone Tingvoll til Altaposten.

Hun sitter hjemme i Tromsdalen og savner sønnen etter at han dro ut 16. desember og ikke kom hjem til jul. 23-åringen er fra Tromsø, men har blitt observert i Finnmark. Han har også kontakter i Kjøllefjord, der han har bodd tidligere. Den siste sikre observasjonen skal være fra Alteidet lille julaften.

De har kontaktet politi, brøytemannskaper, men også SNO og fjelltjenesten.

Oppfordring til brøytemannskaper

– Jeg vil komme med en spesiell oppfordring til brøytemannskapene. Ser de en bil som er nedsnødd, se gjerne litt ekstra etter. Kan det være Andreas sin sølvgrå Mercedes, håper jeg dere vil ta kontakt, sier hun.

– For hvis han er i områder rundt Alta, er han nok ikke i sentrum. Vi forventer at han holder seg avsides. Med den bilen han har, er han avhengig av brøytet vei. Kanskje har han funnet seg en hytte, håper hun.

«OPPDATERING søndag 30.12.: Vi søker nå i Finnmark, fortrinnsvis nord og øst for Alta. Det er gjort mye godt arbeid i Troms der vi har konsentrert oss om nasjonalparker, naturvernområder og skogkledte dalfører som leder til åpne turhytter. Vi er takknemlige for all den gode hjelpen vi har fått og engasjementet dere har vist. Det er utrolig mange flotte og varme mennesker der ute som vi håper vil følge oss videre i letingen. I dag er det utfartsdag for mange og vi krysser fingrene for at noen av dere får øye på bilen og at vi finner gutten vår i god behold.»

Tone Tingvoll oppfordrer publikum i Finnmark til å være ekstra observant.

– Jeg har fått melding om flere observasjoner, men ofte er tipsene vage, eller datoene stemmer ikke, sier Tone Tingvoll.

En tøff periode

Hun etterlyste sønnen Andreas Thørring Eilertsen 27. desember etter at han dro av gårde 16. desember. Flere nordnorske aviser har skrevet om det, etter at foreldrene gikk ut i avisa Fremover med etterlysningen.

– Andreas har vært gjennom en litt tøff periode i livet. Vi regnet med at han ville være for seg selv. Vi ville ikke skremme han vekk med å gå ut med etterlysning tidligere, sa mamma Tone Kristine Thørring Tingvoll til Fremover.