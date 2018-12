Tror på fortsatt prisvekst i Alta

nyheter

EiendomsMegler 1 tror på fortsatt prisvekst og rift om nye og sentrumsnære boliger, skriver de i en pressemelding.

I 2018 var boligmarkedet i Alta preget av en stabil og moderat prisøkning. Avdelingsleder Lars Lossius ved EiendomsMegler 1 i Alta karakteriserer Alta-markedet som «trygt og godt».

– Det siste året har vi sett at nye boliger og godt oppussede boliger har gått bra. Samtidig har det også vært bra interesse for boliger med store renoveringsbehov. De boligene som har behov for oppgradering av skjønnsmessig karakter, men som fortsatt har høy pris, har det vært litt vanskeligere å få omsatt, sier Lossius.

– Har det vært noen salg rett før jul?

– Det har det vært. Det viser seg hvert år at det ikke er hundre prosent juleferie. I forrige uke hadde vi tre salg, så det ble litt julegave til noen. I fjor solgte vi det siste huset på lillejulaften. Det er ikke for sent å kjøpe julegave, man kan jo kjøpe et hus eller en leilighet, sier han med et smil.

1 av 10 har flytteplaner

Han tror lite vil endre seg inn i 2019.

– Jeg forventer fortsatt prisøkning og fart i markedet, sier Lossius.

Med bakgrunn i en undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret AS for selskapet, har han god oversikt over hvordan boligmarkedet vil se ut framover.

– Vi vet at nesten 30 prosent av norske husholdninger sier at de har planer om å flytte i løpet av de neste fem årene. 1 av 10 sier at de har flytteplaner allerede i løpet av 2019, sier Lossius.

Mange vil ha nybygg

66 prosent av respondentene i undersøkelsen sier at de ønsker å kjøpe brukt bolig. 1 av 4 vil helst ha ny bolig neste gang. Mange av disse vil ikke få drømmen om ny bolig oppfylt. Det bygges rett og slett ikke nok nye boliger til at så mange kan flytte inn i et nybygg.

– Derfor blir det gjerne rift om nye boliger. I Alta ligger det nå flere flotte prosjekter ute til salgs, og vi kommer til å legge ut et par til i løpet av 2019, sier avdelingslederen.

46 prosent av oss foretrekker å flytte til leilighet. 42 prosent ønsker helst å kjøpe seg en enebolig. Mer enn 6 av 10 planlegger å flytte til en bolig som har høyere pris enn den de bor i nå.

– Generelt er folk positive til egen økonomi. Bare 1 av 10 opplever at økonomien er dårligere ved utgangen av 2018, enn den var for 12 måneder siden. Det er like få som forventer at økonomien skal bli dårligere i året som kommer. Samtidig er det bare 14 prosent av oss som tror på en nedgang i boligprisene i 2019, sier Lars Lossius.