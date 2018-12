Ruller ut nye miljøbokser i 2019

nyheter

Hvordan løsningen med miljøboksene for håndtering av farlig avfall blir, er fortsatt usikkert. Arbeidet med detaljene vil starte på nyåret, opplyser Vefas-direktør Jørgen Masvik.

– Styremøtet i desember vedtok det samme som representantskapet. Det skal selges miljøbokser for farlig avfall til husholdninger for kostpris, altså rundt 70-80 kroner og vil fungere som en panteordning.

– En seier for miljøet Venstre kan få viljen oppfylt, nemlig en løsning for miljøfarlig avfall for husstandene.

– Vil dette medføre en ekstra kostnad for Vefas med tanke på sortering og slikt?

– Det er ikke sagt at det skal ligge en ekstra for oss knyttet til det å ha disse boksene. Når miljøboksen er full, må du selv sørge for å ta denne med til gjenvinning. Vefas har avtale med Finnmark gjenvinning om mottak av farlig avfall fra husholdningsprodukter. Distriktene dekkes med egen rute for farlig avfall. Finnmark gjenvinning kjører disse rutene både vår og høst, forteller Masvik.