Utfordrer Høie til å stoppe ambulansebytte på Skaidi

Bengt Rune Strifeldt (Frp) har tidligere rettet skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om det han har beskrevet som en uverdig pasienttransport der syke mennesker tvinges til å bytte ambulanse på Skaidi. Da beordret Høie at det skulle settes i gang et prosjekt for å sikre at pasientene kunne følge samme ambulansebil fra skadested/lokal helseinstitusjon og helt fram til Hammerfest sykehus.

Sist uke skulle Finnmarkssykehusets styre behandle et pilotprosjekt med ambulansegarasje på Skaidi og ambulansebytte for pasienter fra Alta-regionen. Reaksjonene fra blant annet Strifeldt og «Pasientfokus» fikk direktøren i Finnmarkssykehuset til å trekke saken før styremøtet. I realiteten en utsettelse til neste styremøte.

– «Møtekjøring» like uverdig Pasientfokus reagerer på ambulansebytte som kan bli vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset.

– Jeg er i harnisk. For meg er det fullstendig uforståelig at helseforetaket, i dette tilfellet Finnmarkssykehuset, gir blaffen i signalene fra helseministeren. Faktisk gjør de det stikk motsatte av hva helseministeren har lovet på vegne av Finnmarkssykehuset i et svar på et skriftlig spørsmål fra meg. På vegne av pasientene i Alta-regionen, da spesielt pasientene i Alta og Kautokeino, forventer jeg at helseministeren nå viser hvem som skal styre norsk helsepolitikk, sa Strifeldt til Altaposten dagen før saken ble trukket.

Nå har Strifeldt fulgt opp ambulansesaken med et nytt skriftlig spørsmål til helseministeren der det heter:

«Vil helseministeren følge opp svaret han ga tidligere, ved å sørge for at pasientene kan ivareas på en verdig måte? Dette for å sikre at pasienttransporten mellom ambulanser på Skaidi, kan opphøre, når de sendes fra Alta eller Kautokeino til Hammerfest sykehus».