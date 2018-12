– Altas politikere må selv ta skylda for drøye tomtepriser

nyheter

Alta næringsforening reagerer på at Venstre-politiker Trine Noodt skyter med grovkalibret skyts mot Fefo, for at tomte- og boligprisene skyter i været. Påstandet fra Noodt er at Fefos feste-politikk gir folk flest opptil en million i økte kostnader.

– Tverrpolitisk ansvar

Daglig leder Kjetil Kristensen i Alta næringsforening kjøper verken regnestykket eller konklusjonene.

– Sannheten er at Alta-politikerne tverrpolitisk må ta ansvaret for dette, ikke Fefo. Hele det politiske miljø i Alta sa i 2011 ja til dagens arealplan og to forskjellige politiske regimer har gjort lite for å endre kursen. Det betyr at man heller ikke har prioritert vekst og utvikling, sier Kristensen, og mener man må skille skarpt mellom Fefos tilnærming til næringstomter og boligtomter.

– Det er markedet som bestemmer. Politikerne har ikke klart å dempe prispresset med å igangsette nye boligprosjekter de siste syv årene. Det betyr at ett etterspørselen er langt større enn tilbudet, og da får vi denne type utslag. Det blir etter mitt skjønn feil å gi Fefo ansvaret for dette, sier Kristensen.

Arealplanen

Han tilføyer at handlingslammelsen også innebærer at det gjøre lite med infrastrukturen.

– I den samme arealplanen ligger det som forutsetning at det trengs en avlastningsvei, blant annet for å få utløst boligtomter. Trine Noodt og de andre politikerne møter seg selv i døra, blant annet med å styre unna egenfinansiering. Det vil si bompenger, påpeker Kristensen.

Han tilføyer:

– Det er forsåvidt en ærlig sak å si nei til bompenger, men da må man gjøre noe med planverket. Alta-politikerne hadde i realiteten to valg. Følge arealplanen som er vedtatt i 2011, eller vedta en ny plan. I stedet har man sittet stille i snart to ordførerperioder, uten å gjøre noe med planverket.Prisen for handlingslammelsen er blant annet et boligmarked under press. Dette kan vi ikke skyve over på Fefo, fastslår Kristensen

– Bør ikke Fefo bidra til å dempe prispresset?

– I forhold til næringsaktivitet mener jeg Fefo har mulighet til å vise skjønn for å bidra til etableringer og vekst, men vi kan ikke forvente at Fefo skal subsidiere private boligbyggere. Det må være like vilkår i markedet.

– Det blir nå lovet flere hundre tomter fra posisjonenen. Tror du ikke på dette løftet?

– Det må gjennomføres før det har innflytelse på prispresset, men som alle andre håper jeg nå på at det tas grep. Vi må ha jevnt sig av boligtomter.

– Må bestemme seg

Kjetil Kristensen mener Alta venstre har problemer med egen strategi og kurs.

– De har sagt kategorisk nei til bompenger og var talspersoner for å bygge byen innover, det vil si leilighetsbygging i stedet for å ofre eksempelvis landbruksjord. I neste øyeblikk beskylder de Fefo for å påføre eneboligeierme store summer ekstra i tomte- og boligpris, nå de påviselig har vært med på å sementere planverket sammen med det øvrige politiske miljø i Alta. Det blir merkelig å skyve fra seg dette ansvaret, sier den daglige lederen i Alta næringsforening.