Takket av etter 44 år i Statens vegvesen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sparte ikke på godordene under markeringav. Han karakteriserer Naimak som en bauta – engasjert, faglig sterk, løsningorientert og aktiv.

Han ble takket av etter 15 år som regionvegsjef og 44 år i Statens vegvesen. Avskjeden ble markert med et framtidsseminar i Narvik lørdag, der temaene var teknologi, innovasjon, samarbeid og utvikling i nord, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vegbygging og brubygging er i seg selv faglig interessant, men hovedoppgaven er samfunnsbygging, sa Torbjørn, som mente nedgangen i antall dødsulykker en det man har størt grunn til å være stolt av i etaten.

Største suksess

– Da jeg begynte i 1974, ble 60 personer drept i trafikken i Nord-Norge. Da jeg overtok som regionvegsjef i 2003 var det 30, mens 11 har mistet livet i 2018. Det er selvfølgelig 11 for mange, men utviklingen viser at vi har lykkes gjennom et systematisk faglig arbeid og bredt samarbeid, sier Torbjørn Naimak.

Torbjørn Naimak og vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpner søndag ettermiddag Hålogalandsbrua.