nyheter

– Finnmark fylkesting bør velge 19 medlemmer til fellesnemnda og Mæland må deretter endre sin forskrift til 19-19. Det sier Trine Noodt, fylkestingsrepresentant for Venstre i Finnmark, i en pressemelding.

– Den siste vedtatte forskriften fra 21.juni i år med fordeling 19-9 kunne bare oppfattes som et forsøk på å komme i gang med arbeidet i fellesnemnda i håp om at Troms alene tiltrådte denne. Når Stortinget nå har gjort sitt endelige vedtak om regionreformen og struktur , er det ingen vei tilbake for verken fylkestinget i Finnmark eller statsråd Mæland.

Komité vil reversere fylkessammenslåing Mener vedtaket er fattet på sviktende juridisk grunnlag.

Noodt sier at hun hadde ønsket at man hadde valgt Trøndelagsmodellen der fellesnemnda ble sammensatt av begge fylkesting.

– Med denne modellen kunne alle folkevalgte i begge fylker komme sammen og starte den viktige prosessen å gå sammen i en sterkere politisk enhet. Vi er dessverre i en situasjon der Ap og SP i begge fylker ikke er på talefot for å klare denne viktige oppgaven. Da må vi andre trø til. To ganger har fylkesordføreren hindret opposisjonen å få stemt over våre forslag til navn, og dette regner jeg med ikke vil skje en tredje gang etter kommunaldepartementets dom over flertallets handlemåte i både juni og oktober.

Noodt mener det nå virkelig haster med å få kommet sammen for å forberede valget til neste år, og ikke minst for å forberede overgangen fra to til ett fylke med alt det innbærer for de ansatte.

– Vi er langt på etterskudd, og for hver dag som går mister vi verdifull tid, som kunne vært brukt til å forberede og finne løsninger på store veivalg vi må bli enige om. Nå må både fylkestinget og Mæland legge stolthet til side, og sørge for at nemnda blir oppnevnt med liketall – det får en til dersom det er vilje til å se fremover. Det jeg frykter er at Finnmark Ap fremdeles tar sine avgjørelser med siktemål å stoppe sammenslåingen og sørge for hindringer i veien som gjør alle forberedelser så vanskelig som mulig. Tiden er kommet for å legge spill til side, og arbeide konstruktivt for å komme i posisjon for å finne gode løsninger for Finnmark. Og for en ny region som skal være stjerna i nord.

– Vi er mange med hjerte for Finnmark. Det blir ikke mindre av å ha hjerte for flere på samme tid.