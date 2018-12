Anbefaler motorvarmer

nyheter

– Motorvarmer er det glemte miljøtiltaket. Forskjellen i utslipp fra biler med kald og varm motor er stor. I tillegg er det deilig å sette seg inn i en varm bil, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, i en pressemelding.

Årsaken er at katalysatoren ikke virker før motoren er varm, i tillegg er drivstofforbruket betydelig høyere når motoren er kald.

– Motorvarmer er bra uansett hva som driver varmen, men vi anbefaler elektrisk fordi det er best for miljøet, sier Sødal.

Han minner også om at det er viktig å huske på at du bruker strøm fra batteriet med en drivstoffdrevet motorvarmer. Dermed er det viktig at batteriet er fulladet før kulda setter inn.