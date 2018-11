Går for studieplasser til samisk sykepleierutdanning

nyheter

Både Sametinget, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og Samisk høgskole har etterspurt at det opprettes et sykepleierutdanningstilbud på samisk.

Nå blir dette en realitet, går det fram av en pressemelding.

Det er UiT og Samisk høgskole som skal samarbeide om de 25 deltidsstudieplassene. Samisk høgskole vil gi emnene samisk språk og kulturkunnskap. I tillegg til studieplassene, gis det midler til utviklingskostnader til Samisk Høgskole, for oppbygging av studiet. Til sammen utgjør dette om lag 2 millioner kroner i 2019, heter det.

– Jeg er veldig glad for at vi får dette tilbudet på plass. Det å ha en egen sykepleierutdanning med samisk språk og kulturkunnskap vil bety at samiske syke og eldre kan få hjelp og pleie på sitt morsmål, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).