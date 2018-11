nyheter

Gjennom programmet, Muitte mu på NRK1 skal seks norske artister sammen med en erfaren joiker komponere og fremføre en joik. Det skal de gjøre til ære for noen som har hatt stor betydning for artisten.

Godt samarbeid

I kveld er det operasangeren Adrian Angelico, som står på scenen. Han har fått god hjelp fra den samiske sangerinnen Marit Hætta Øverli.

– Det har vært en veldig spennende reise med Adrian. Han har både samisk og nordnorsk identitet, og jeg synes det er fint at han vil finne tilbake til det hans forfedre mistet. Nemlig den samiske kulturen og joiken, forteller hun.

Vil fortsette med joik

Artistene har tre dager på seg til å komponere og lære seg en joik, med hjelp fra en mentor.

– Man lærer ikke å joike på tre dager. Man lærer det grunnleggende, også kan man ta det med seg videre i sin verden og jobbe med joiken. Det har Adrian sagt at han vil gjøre, så det skal jeg hjelpe han med, forteller Hætta Øverli.

– Utfordringen for Adrian er at han er en klassisk sanger. Det er ikke enkelt å legge bort den teknikken for å jobbe med en helt annen teknikk, som er ganske vanskelig. Jeg brukte mange år før jeg turte å stå på en scene å joike, sier hun.

Hyller lillesøster

Hætta Øverli er veldig imponert og stolt over den unge operasangeren.

– Han tok det fort, og han gjør det med ydmykhet og stolthet. Det er viktig. Jeg synes det har vært flott å høre på Adrian, selv om noen kanskje kan føle at det blir mye sang i joiken. Men sånn må det være i starten, sier hun.

I kveld skal han Joike for lillesøsteren Pernille, som har hatt stor betydning for Angelico.

– Han hadde veldig lyst til å gi en gave til søsteren sin. Hun har vært en motivator for Adrian og støttet han i de valgene han har tatt. Hun var også svært viktig for han da han kom ut og fortalte at han var transe, sier Hætta Øverli.

– Jeg er veldig rørt og stolt over Adrian. Det blir spennende å følge han, og jeg håper vi får høre joik på en stor operascene snart. Det tror jeg kommer til å skje i fremtiden, sier hun.