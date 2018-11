Synkronisert kakefest for alle Polaris-avisene

nyheter

Altapostens ansatte kunne fredag formiddag unne seg en smakfull kakefest sammen med resten av konsernet, fra Sunnmøre til Finnmark. På slaget klokken 11 var det søtladen feiring på grunn av at 200.000 abonnenter var passert.

Lovet kakefest

Konsernsjef Per Axel Koch hadde på vegne av konsernledelsen lovet kake til alle ansatte i Polaris Media i det øyeblikket dette tallet var passert.

– Vi nådde målet i uke 45 etter sterk abonnementsvekst i forrige uke. Dette er en merkedag for Polaris Media som vi ønsker å feire med ansatte i alle selskapene i konsernet, sier han.

Lojalitet over hele linja

Mens reklamesalget har falt, har brukerinntektene økt betydelig de siste årene. Plussing av artikler har vist at lojale lesere behøver avisa si. Det gjelder også i Altaposten.

– Brukerundersøkelsene har vist at vi har en suveren posisjon i Alta, men jobben skal gjøres og det er vår oppgave å lage interessante medieplattformer. Akkurat nå peker pilene oppover på flere områder, men det dreier seg om knallhard jobbing fra hele bedriften, sier redaktør og «kakemons» Rolf Edmund Lund. Han synes det er flott når alle ansatte trekker lasset sammen og slik skaper resultater.

Bare en forsmak

Nylig tikket også tallene inn for Radio Alta, som viser at kanalen hevder seg blant de seks beste i hele landet av totalt 150 kanaler. Anbudsseier for infokanalen på 26 flyplasser og en solid posisjon på papir, nett og mobil gjør at jubileumsåret 2019 skal feires ettertrykkelig.

– For oss må dette sies å være en liten forsmak på 50-årsjubileet. Neste år skal vi feire sammen med våre brukere, hele året, lover Lund.

Konsernsjef Per Axel Koch lover på sin side mer kake.

– Jeg spanderer ny kake når vi passerer 225.000, lover han.