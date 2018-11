Går mot varmeste november som noensinne er målt

nyheter

Det sier meteorolog Trond Lien ved Vervarslinga for Nord-Norge til NRK Finnmark.

– Sånn som den nærmeste uka ser ut, blir det mildt mange plasser, sier Lien til kanalen.

Isfrie elver og grønt gress tilsier at varmen henger igjen. Det er plussgrader for de som jobber utendørs og snøen uteblir for de som synes det blir vel mørkt.

Historisk sett er minus 41,8 grader det laveste som er målt i Norge i november måned. Den gang i Karasjok i 1904. Kaldeste dagen i november i år har til nå i Finnmark vært Čuovddatmohkki med -13,3.

– November har vært mild. Temperaturer godt over det som er vanlig, særlig når det gjelder Indre Finnmark, sier meteorologen til NRK Finnmark

I Karasjok har gjennomsnittstemperaturen vært ni grader over normalen, noe som er svært mye.