Ber om ytterligere styrking av rutene

Loppa-politikerne var samstemte i dagens formannskapsmøte.

– Loppa kommune er glad for Finnmark Fylkestings ekstrabevilgning på fem millioner kroner til ekstra ruteproduksjon i Loppa. Dette anses som et første steg på veien mot et tilfredsstillende kommunikasjonstilbud, heter det innledningsvis.

Erkjennelsen er likevel at det ikke monner i hverdagen.

– Med bakgrunn i tidligere høringsuttalelser fra Loppa kommune, er det imidlertid et klart behov for ytterligere styrking av kommunikasjonene, med tanke på både innbyggere og næringsliv i Loppa, fastslår formannskapet.

Her er formannskapets ønsker

Med bakgrunn i ekstrabevilgningen vedtok Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i fylket rutejusteringer i hurtigbåt- og fergetilbudet i Loppa i møte 08.10.18, med følgende resultat:

Tilleggsproduksjon:

1. Ferge 510 (Øksfjord-Tverrfjord): Avgang fra Øksfjord 14.30 og retur fra Tverrfjord 14.45 gjøres helårlig (man, ons, tor, fre).

2. Ferge 520 (Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord): Lørdagsrute fra Sør-Tverrfjord på morgenen og retur fra Øksfjord på kvelden, i perioden september-mai.

3. Hurtigbåt 320 (LoppaXpressen): Gjenoppta opprinnelig ruteplan for LoppaXpressen slik den var igangsatt fra 01.01.2016. Hurtigbåt onsdag gjøres helårlig, ikke bare juni-august.

Justeringer (ingen/få kostnader):

1. Ferge 520 (Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord):

a. Fremskyndet morgenavgang slik at ankomst Øksfjord og bussavgang fra Øksfjord korresponderer med fly fra Alta

b. Avgang fra Sør-Tverrfjord fredag ettermiddag oppnås ved at dagens ruteføring med ferje i Loppa/Hasvik på tirsdager endres til fredag og motsatt.

2. Hurtigbåt 320 (LoppaXpressen):

a. Det skal vurderes mulighet for at hurtigbåten søndager justeres slik at den korresponderer med sydgående hurtigrute fra Øksfjord.

b. Det skal vurderes tidligere retur fra Hammerfest for korrespondanse med ferge til Loppa vest søndag kveld.

Disse endringene foreslår formannskapet:

Ferge 510 (Øksfjord-Tverrfjord):

• Ny avgang søndager kl. 14.30 fra Øksfjord, tilbake fra Tverrfjord 14.45. Helårlig rute.

• Ny avgang lørdager kl. 14.30 fra Øksfjord, tilbake fra Tverrfjord 14.45. Helårlig rute.

Ferge 520 (Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord):

• Vedtatt avgang fra Sør-Tverrfjord lørdag morgen, med retur fra Øksfjord lørdag kveld, gjøres helårlig.

• Ny avgang fra Sør-Tverrfjord til Øksfjord fredag ettermiddag. Helårlig rute.

Hurtigbåt 320 (LoppaXpressen):

• Det ønskes signalanløp Loppa øy fredag morgen.

• Det ønskes signalanløp Langfjordhamn torsdag morgen og ettermiddag.

– Velkommen til Loppa

Avslutningsvis ønsker de fylkeskommunalt besøk.

– Loppa kommune ønsker et tett samarbeid med Finnmark fylkeskommune for å få til et bedre kommunikasjonstilbud i kommunen. Vi inviterer fylkeskommunen til Loppa for å informere om og diskutere hvordan kommunikasjonstilbudet kan forbedres ytterligere, heter det.